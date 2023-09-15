Новый менеджер Всемирного банка пришла в Минтруда

Согласно сообщению пресс-службы министерства, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, поздравив Штальмайстер с новым назначением, отметил успешный опыт сотрудничества министерства и Всемирного банка, важность реализованных в прошлом совместных проектов.

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с вновь назначенным менеджером Всемирного банка по Азербайджану Стефани Штальмайстер.

В частности, была подчеркнута важная роль «Проекта поддержки занятости» в расширении программы самозанятости в Азербайджане, поддержке доступа уязвимых групп к малому бизнесу. Было отмечено, что проект направлен на создание семейных хозяйств в рамках программы самозанятости для 22 тысяч безработных.

Сахиль Бабаев довел до сведения Штальмайстер о проведенных за последние годы в Азербайджане социальных реформах, достигнутых успехах, усилении социальной защиты уязвимых групп населения, проведенной работе по расширению активных программ занятости и др.

Стефани Штальмайстер, в свою очередь, сказала, что эффективное сотрудничество Минтруда и Всемирного банка за прошедший период вызывает удовлетворение.

На встрече состоялся обмен мнениями о текущей повестке дня сотрудничества, работе по реализации «Проекта поддержки занятости» и будущих планах.