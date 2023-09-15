В Крыму впервые продали объекты украинских бизнесменов

На торги были выставлены объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость общей суммой свыше 815 миллионов рублей. Подобные аукционы прошли в Крыму впервые.

В Крыму прошли восемь аукционов по продаже ранее национализированных объектов, принадлежавших украинским бизнесменам. Об этом сообщил «глава парламента» полуострова Владимир Константинов.

«Антитеррористическая комиссия продолжает работу по выявлению имущества украинских олигархов на территории Крыма. Мы не позволим этой публике, спонсирующей убийства русских людей, поддерживающей террористический киевский режим, зарабатывать на наших жителях», — громогласно пообещал Константинов.

Аукционы по продаже национализированного имущества продолжаются, в настоящее время на торги выставлены четыре жилых помещения на общую сумму 27 миллионов рублей. В будущем власти аннексированного региона намерены продать около 100 объектов национализированного имущества, включая квартиру, принадлежавшую, как заявил Константинов, «чете Зеленских».