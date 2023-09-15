Азербайджанское правительство выбирает самозанятость
За последние пять лет число привлеченных к программе самозанятости лиц возросло в 14 раз и превысило 16 тысяч человек, что делает ее одной из самых значительных по охвату. Об этом сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Программа самозанятости является одной из важнейших мер, осуществляемых с целью повышения социального благополучия малообеспеченных семей. Участвующие в программе безработные получают возможность строить свой бизнес. Чтобы они могли открыть собственное дело, им за счет государства выдаются необходимые товары, материалы и прочее имущество. Иными словами, речь идет не просто об обеспечении занятости безработных граждан; проект также нацелен на появление микропредприятий и развитие малого предпринимательства, а также формирование семейного бюджета за счет устойчивых источников дохода.
Как показывает практика, граждане, участвующие в программе самозанятости, расширяют построенный ими бизнес и принимают новых работников. Благодаря этой программе безработный гражданин спустя некоторое время не только обеспечивает свою занятость, но даже может превратиться в работодателя. Таким образом он выходит из статуса социальной нагрузки для государства и сам создает экономическую ценность.
Одним из факторов, обуславливающих успешное исполнение программы самозанятости, является привлечение ее участников к тренингам. В ходе обучения заинтересованные лица получают знания и навыки, необходимые для создания собственного дела, а также приобретают важные для управления бизнесом сведения. В результате подобного рода тренингов проводится оценка полученных знаний, и те лица, которые считаются соответствующими целям программы, обеспечиваются активами. У других же остается право заново участвовать в бизнес-тренингах.
Другим фактором, обеспечивающим успешность программы самозанятости, является выбор сферы экономической деятельности, которая будет охватываться ею. Так, с целью расширения сфер экономической деятельности и создания новых субъектов предпринимательства Агентством по развитию малого и среднего бизнеса систематически анализируется рынок труда. Исходя из полученных сведений вносятся изменения даже в действующие пакеты; при этом преимущество отдается тем сферам, которые привлекают большее число работников, наиболее актуальных, экономически устойчивых и значимых с социально-общественной точки зрения.
Для обеспечения успешного исполнения проекта в течение года после передачи имущества гражданам проводятся периодические мониторинги их дальнейшей деятельности. Это важно с точки зрения контроля за тем, чтобы выданные активы были использованы по назначению, а также с целью предотвращения возможных случаев злоупотребления. Именно по этой причине имущество окончательно передается в собственность участвующих в программе граждан только спустя год.
При отборе претендентов для участия в программе преимуществом обладают безработные лица из чувствительных категорий. Так, наивысшие шансы стать участниками программы имеют члены семей шехидов, вынужденные переселенцы, участники войны и лица, получающие адресную государственную социальную помощь, а также инвалиды. К примеру, за поствоенный период к программе самозанятости было привлечено 10,1 тысячи членов семей шехидов и участников войны.
Кроме того, программа самозанятости исполняется и на освобожденных от оккупации территориях в рамках проекта «Великое возвращение». В селах Агалы Зангиланского района и Талыш Тертерского района 20 жителей уже были привлечены к данной программе. Их уже обеспечили оборудованием для создания собственных малых хозяйств. Еще 35 человек из числа переселенных в Лачинский район жителей были взяты на учет для привлечения к программе самозанятости.