Азербайджанское правительство выбирает самозанятость

Эльнур Мамедов, отдел экономики 12:53

За последние пять лет число привлеченных к программе самозанятости лиц возросло в 14 раз и превысило 16 тысяч человек, что делает ее одной из самых значительных по охвату. Об этом сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана. Программа самозанятости является одной из важнейших мер, осуществляемых с целью повышения социального благополучия малообеспеченных семей. Участвующие в программе безработные получают возможность строить свой бизнес. Чтобы они могли открыть собственное дело, им за счет государства выдаются необходимые товары, материалы и прочее имущество. Иными словами, речь идет не просто об обеспечении занятости безработных граждан; проект также нацелен на появление микропредприятий и развитие малого предпринимательства, а также формирование семейного бюджета за счет устойчивых источников дохода.

Как показывает практика, граждане, участвующие в программе самозанятости, расширяют построенный ими бизнес и принимают новых работников. Благодаря этой программе безработный гражданин спустя некоторое время не только обеспечивает свою занятость, но даже может превратиться в работодателя. Таким образом он выходит из статуса социальной нагрузки для государства и сам создает экономическую ценность. Одним из факторов, обуславливающих успешное исполнение программы самозанятости, является привлечение ее участников к тренингам. В ходе обучения заинтересованные лица получают знания и навыки, необходимые для создания собственного дела, а также приобретают важные для управления бизнесом сведения. В результате подобного рода тренингов проводится оценка полученных знаний, и те лица, которые считаются соответствующими целям программы, обеспечиваются активами. У других же остается право заново участвовать в бизнес-тренингах. Другим фактором, обеспечивающим успешность программы самозанятости, является выбор сферы экономической деятельности, которая будет охватываться ею. Так, с целью расширения сфер экономической деятельности и создания новых субъектов предпринимательства Агентством по развитию малого и среднего бизнеса систематически анализируется рынок труда. Исходя из полученных сведений вносятся изменения даже в действующие пакеты; при этом преимущество отдается тем сферам, которые привлекают большее число работников, наиболее актуальных, экономически устойчивых и значимых с социально-общественной точки зрения.