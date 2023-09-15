Российских школьников будут отправлять в Северную Корею для «оздоровительного отдыха»

Северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в Приморье. Российские СМИ пишут, что на перроне его радостно встретили российские школьники традиционным приветствием на корейском языке.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил в своем телеграм-канале: «Впереди — насыщенная программа визита. Обязательно обсудим широкий спектр вопросов. В частности, перспективы дружеских обменов школьными группами для оздоровительного отдыха».

Визит Ким Чен Ына в Россию начался 12 сентября, он на спецпоезде приехал на станцию Хасан в Приморском крае. 13 сентября лидер КНДР посетил космодром Восточный в Амурской области, где встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Россия - первое государство, которое Ким Чен Ын посещает с начала пандемии, во время которой границы страны были закрыты. До этого лидер КНДР приезжал в Россию в апреле 2019 года. Тогда они с Путиным провели переговоры во Владивостоке, это была их первая встреча.