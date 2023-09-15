Орбан заявил о «боях в Брюсселе» из-за украинского зерна

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о «мошенничестве» с вывозом украинского зерна. Об этом он сказал в утренней программе радиостанции Kossuth.

«Мы вывозим зерно из Украины, но оно не попадает в Африку. А трейдеры здесь, в Европе, имея более дешевое, чем венгерское, румынское и польское зерно, вместо того, чтобы покупать наше зерно, начинают покупать более дешевое украинское зерно. Бедные африканские дети не видят от этого ни килограмма хлеба. Так что здесь налицо мошенничество», - сказал премьер Венгрии.

По словам Орбана, ведутся «бои в Брюсселе», чтобы украинское зерно не могло ввозиться в страны центральной Европы. «И в этом зерновом вопросе это не европейские, не румынские, не польские, не венгерские, не словацкие, а, скорее, американские интересы», - добавил премьер Венгрии.