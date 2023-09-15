Синоптики предупреждают о дождях, ветре, граде...

В воскресенье, 17 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Начиная с полудня прогнозируются дожди, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов.

Ближе к ночи в некоторых местах полуострова возможны ливни и грозы. В течение дня усилится северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 18-21°, днем 21-26° тепла. Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но начиная с полудня в некоторых регионах прогнозируются ливневые дожди, ожидаются грозы, град, в высокогорных районах - снег. Западный ветер усилится в отдельных местах.

Температура воздуха ночью 12-17°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 10-15° тепла.