В Иране задержали отца Махсы Амини
Силы безопасности Ирана в субботу, 16 сентября, задержали отца иранской девушки курдского происхождения Махсы Амини в годовщину ее смерти. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник, близкий к семье Амини.
Источник подтвердил сообщение норвежской правозащитной группы Hengaw о том, что Амджад Амини был арестован, выходя из своего дома на западе Ирана.
22-летняя Махса Амини умерла 16 сентября прошлого года после того, как ее арестовали за якобы пренебрежение законами шариата. Смерть девушки спровоцировала несколько месяцев антиправительственных протестов, которые стали самым большим выступлением против иранских властей за последние годы. Силы безопасности Ирана в настоящее время развернуты в родном городе девушки в ожидании беспорядков на выходных.
Reuters не смог подтвердить сообщение о задержании Амджада Амини, поскольку не смог связаться с иранскими официальными лицами для получения комментариев.