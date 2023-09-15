В Иране задержали отца Махсы Амини

Силы безопасности Ирана в субботу, 16 сентября, задержали отца иранской девушки курдского происхождения Махсы Амини в годовщину ее смерти. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник, близкий к семье Амини.

Источник подтвердил сообщение норвежской правозащитной группы Hengaw о том, что Амджад Амини был арестован, выходя из своего дома на западе Ирана.