В соответствии с правилами Бернской конвенции Азербайджан начал арбитражный процесс против Армении за крупномасштабное разрушение окружающей среды. Об этом сказал заместитель председателя Верховного суда Азербайджанской Республики Чингиз Аскеров, выступая на международной конференции судей на тему «Доступ к правосудию в области экологии» (14-16 сентября), которая проводится Верховным судом и Ассоциацией судей Кыргызской Республики в городе Чолпон-Ата.

Чингиз Аскеров подробно проинформировал участников конференции о проделанной в Азербайджане работе в области защиты окружающей среды, а также судебной практике в данном направлении.

Было отмечено, что в настоящее время в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана применяются концепции «Умный город» и «Умное село», что имеет большое экологическое значение.