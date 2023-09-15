Кыргызстан претендует на земли Таджикистана?

Глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил о возможности предъявления территориальных претензий Таджикистану на основании обнаруженных новых юридических и исторических документов. Об этом пишет Интерфакс.

«Таджикистан продолжает предъявлять нам территориальные претензии. Несколько дней назад мы нашли новые документы, согласно которым многие участки Кыргызстана перешли Таджикистану. Мы можем подтвердить это юридическими и историческими документами. Если Таджикистан не откажется от территориальных претензий, то мы можем предъявить свои территориальные претензии на основании этих документов», - заявил Ташиев в субботу, 16 сентября, журналистам.

Он подчеркнул, что у Кыргызстана «есть силы и возможности вернуть земли, которые перешли соседям десятки и сотни лет назад».

Вместе с тем, по его словам, киргизская сторона намерена и дальше «решать все вопросы с соседями исключительно мирными методами и путем переговоров». «Но необходимо подчеркнуть, что в прошлом году был факт агрессии, и мы этого больше не допустим», - добавил он.