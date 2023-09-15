Байрамов обсудил с представителем Госдепа мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в субботу, 16 сентября, встретился со старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно, сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены текущая ситуация в регионе, нормализация и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, текущие угрозы и вызовы.