Байрамов обсудил с представителем Госдепа мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в субботу, 16 сентября, встретился со старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно, сообщили в МИД Азербайджана.
В ходе встречи были обсуждены текущая ситуация в регионе, нормализация и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, текущие угрозы и вызовы.
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