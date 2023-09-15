Сепаратистам в Карабахе не удалось задуманное
Министерство обороны Азербайджана заявляет, что 16 сентября примерно в 13:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку выполнить копку в целях инженерной подготовки траншеи перед позициями азербайджанской армии в Агдамском направлении.
«В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, проводимые работы были остановлены», - сообщили в оборонном ведомстве Азербайджана.