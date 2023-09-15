Как уже сообщалось, 9 сентября на основании поступившей на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям информации о превышении нормы радиационного фона на территории предприятия на улице Иншаатчылар в городе Сумгаит были незамедлительно привлечены силы МЧС. На месте подтвердилось, что мощность дозы гамма-излучения на локальном участке на территории предприятия выше естественного фона, в связи с этим были приняты меры, в том числе временно ограничен вход на территорию посторонних лиц. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.