МЧС об обнаруженном в Сумгаите цезии-137 фото
Как уже сообщалось, 9 сентября на основании поступившей на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям информации о превышении нормы радиационного фона на территории предприятия на улице Иншаатчылар в городе Сумгаит были незамедлительно привлечены силы МЧС. На месте подтвердилось, что мощность дозы гамма-излучения на локальном участке на территории предприятия выше естественного фона, в связи с этим были приняты меры, в том числе временно ограничен вход на территорию посторонних лиц. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
В результате проведенных МЧС радиометрических, дозиметрических и спектрометрических измерений, а также работ по ядерно-радиологическим испытаниям на территории предприятия было установлено точное местонахождение источника излучения.
Обнаруженное сотрудниками МЧС на глубине 40 см радиоактивное вещество CS (цезий) 137 было изъято с территории и доставлено на специальный комбинат МЧС «Изотоп».
При повторных осмотрах на месте происшествия радиационный фон пришел в норму.