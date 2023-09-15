Эрдоган: Пути Турции и Евросоюза могут разойтись

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после публикации доклада Европарламента о ситуации с евроинтеграционными процессами в стране заявил, что Евросоюз стремится отдалиться от Турции.

«Европейский Союз стремится разорвать отношения с Турцией. В случае, если ЕС сделает соответствующие шаги, мы проведем свою оценку этих событий, и после этого можем пойти с ЕС разными путями, если это будет необходимо», - сказал президент Турции на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в Нью-Йорк.

Ранее МИД Турции раскритиковал недавний отчет Европарламента, назвав его «сборником необоснованных обвинений и предубеждений, которые основаны на дезинформации от антитурецких кругов». Ведомство констатировало, что «члены Европарламента являются пленниками популистской сиюминутной политики и далеки от разработки правильного стратегического подхода».

В опубликованном отчете ЕП, в частности, говорилось, что Анкаре и Брюсселю следует найти иные способы сотрудничества, альтернативные вступлению Турции в ЕС, поскольку в настоящий момент это не представляется возможным.