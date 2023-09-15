В Украине предупредили о новых ударах по российским кораблям

Украина сможет совершать новые атаки дронов на российские корабли, заявил Reuters министр цифровой трансформации этой страны Михаил Федоров.

«Будет больше дронов, больше атак и меньше российских кораблей. Это точно», — сказал министр в ответ на вопрос о недавних инцидентах в Крыму.

По его словам, в 2023 году производство беспилотных летательных аппаратов в Украине выросло более чем в сто раз по сравнению с прошлым годом. «Я думаю, что к концу этого года оно увеличится примерно в 120–140 раз, если сравнивать с предыдущим», — добавил он.

В ночь на 13 сентября в результате ракетной атаки ВСУ по судоремонтному Севморзаводу в Крыму были повреждены десантный корабль «Минск» и подводная лодка «Ростов-на-Дону».