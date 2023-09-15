Польша не пустит автомобили с российскими номерами

Власти Польши с 00:00 17 сентября запретят въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России, сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.

«На российские грузовики этот запрет уже распространялся. Сейчас мы закрываем этот вопрос. Ни один российский автомобиль в Польшу не въедет. Уважаемые господа, это касается всех автомобилей, как тех, которые используются в коммерческих целях, так и частных», — сказал Каминьский.

По его словам, этот запрет касается как жителей России, так и других стран, перемещающихся на автомобилях с российскими номерами. Каминьский добавил, что «автомобиль, зарегистрированный в России, не имеет права въезжать в Польшу».

На этой неделе о введении запрета на въезд автомобилей с российскими номерами объявили Литва, Латвия, Эстония и Финляндия, которые имеют общую границу с РФ. Власти Эстонии сделали исключение для автобусов.