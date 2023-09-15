Хочет ли Пашинян начать новую войну и обвинить Россию? Так считают российские эксперты
Напряженность между Арменией и Россией продолжает возрастать на фоне сообщений о новой угрозе эскалации в регионе. Эта напряженность сопровождается заявлениями официальных лиц с обеих сторон, а также пропагандой, проводимой средствами массовой информации и экспертными кругами.
Особенно «антипашиняновская» пропаганда в российском информационном пространстве усилилась за последние дни — после интервью премьер-министра Армении западным СМИ.
Как сообщалось ранее, Армения сконцентрировала военные силы на границе с Азербайджаном и обосновала это утверждениями о том, что Баку готовится к новым военным действиям на границе. Российские эксперты утверждают, что премьер-министр Армении Никол Пашинян готовится начать новую войну в регионе «по наущению Запада». Об этом, например, рассказал один из российских военных пропагандистов Александр Коц в эфире радио «Комсомольская правда».
По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян может «спровоцировать конфликт в Карабахе, чтобы свалить поражение на Россию». «У меня ощущение того, что Пашинян хочет спровоцировать какой-то небольшой конфликт, который закончится поражением армянской стороны, чтобы свалить потом это поражение на Российскую Федерацию. Пашинян вообще мне сегодня напоминает чем-то Саакашвили накануне пятидневной войны 2008 года. Та же обвинительная риторика, тот же марафон просто интервью по западным СМИ, одно за другим у Пашиняна пошло – и о своем разочаровании в России он говорит, о том, что не надо было исключительно на нее надеяться, смотрит он туда, где обычно солнце садится. В общем, история знакомая и по Грузии, и по Украине», – заявил Коц.
«Он подыгрывает кому-то в чьей-то игре. Здесь, конечно, торчат уши западных интересантов: и Соединенных Штатов Америки, и Европейского Союза. Выступает тоже скорее как проводник американских интересов, нацеленных на вытеснение России, в данном случае российских миротворцев, из Южно-Кавказского региона», — добавил он.
Пропагандист усомнился в том, что под этим имеются серьезные основания и перспективы. Однако, отметил он, это сказывается на «встряске общественного мнения и подыгрывании антироссийским силам, которые активно стимулируют в Армении».
Другой российский эксперт, Игорь Коротченко, в своем Telegram-канале обвинил Пашиняна в том, что он своими недавними заявлениями «нанес России удар в спину».
«Власти Армении нанесли удар в спину России. Ереван сознательно начал вести информационную кампанию по дискредитации Москвы и российского политического руководства. Параллельно начались армяно-американские военные учения, кроме того, в Карабахе происходят регулярные вооруженные провокации со стороны Еревана», — написал Коротченко.
Он не исключил, что на фоне углубляющегося политического кризиса между Москвой и Ереваном со стороны армянских сепаратистов может последовать широкомасштабная вооруженная провокация с целью начать боестолкновения между российскими и азербайджанскими военнослужащими. По мнению Коротченко, это будет использовано как предлог для ввода в регион вооруженного контингента ЕС с международным мандатом.