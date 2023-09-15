ВС Азербайджана перехватили армянский беспилотник-разведчик Заявление Минобороны
Министерство обороны Азербайджана заявляет о перехвате квадрокоптера вооруженных сил Армении.
Согласно сообщению оборонного ведомства, квадрокоптер, принадлежащий подразделениям вооруженных сил Армении, поднятый в направлении населенного пункта Султанбек района Пашалы, предпринял попытку осуществить разведывательный полет над оборонительными позициями подразделений Отдельной общевойсковой армии в направлении населенного пункта Тюркеш Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.
Квадрокоптер обнаружили подразделения ПВО азербайджанской армии, его обезвредили специальными техническими средствами, заявили в ведомстве.