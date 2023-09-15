Эрдоган напомнил Швеции о невыполненном долге

«Пусть они вносят любые поправки в законы или Конституцию. Но необходимо на практике реализовывать те законы, которые в Швеции приняли. Если террористы в Швеции продолжают под охраной полиции устраивать акции, это значит, что власти не выполняют свои обязанности, а террористические акции продолжаются на улицах Стокгольма. Значит, данные нам обещания не выполняются», - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в Нью-Йорк.

«Запад постоянно повторяет нам «Швеция, Швеция, Швеция». Мы отвечаем, что не можем сказать «да» или «нет», пока соответствующее решение не примет наш парламент. Прежде всего Швеция должна выполнить свой долг», - отметил Эрдоган.

Парламент Турции еще не рассматривал заявку Швеции и сможет провести дебаты по ней не ранее октября, если соответствующий запрос законодателям поступит от правительства.