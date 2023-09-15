В Сумгаите почтили память Гейдара Алиева и отметили День независимости Украины

Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику общенациональному лидеру Азербайджана Гейдара Алиева и продолжилось в Центре Гейдара Алиева, где присутствовавшие могли ознакомиться с жизнедеятельностью Гейдара Алиева, а также культурой и традициями Украины.

В Сумгаите почтили память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и отметили День независимости Украины. Организатором мероприятий выступила Объединенная община украинцев в Азербайджане.

Украинцы хорошо помнят, что Гейдар Алиев был сторонником крепкой дружбы между двумя странами. Именно он приложил усилия к тому, чтобы двусторонние отношения между Украиной и Азербайджаном достигли уровня стратегического партнерства, говорится в заявлении объединенной общины.

Почитая память общенационального лидера азербайджанского народа, украинцы чтят деятельность Гейдара Алиева, направленную, в том числе, на укрепление и расширение дружеских отношений между Украиной и Азербайджаном.

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский, выступая, отметил, что Украина высоко ценит последовательную поддержку Азербайджаном суверенитета и территориальной целостности Украины. Со своей стороны, Украина безоговорочно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в ее международно признанных границах.

Посол отметил, что в условиях современных вызовов украинцы вспоминают слова Гейдара Алиева, который говорил: «В деятельности украинского государства нас особенно привлекает твердая уверенность в своих силах, твердая уверенность в избранном пути независимости, твердая уверенность навсегда покончить с зависимостью от других государств. Азербайджан твердо стоит на этих же позициях. Поэтому этот фактор нас очень объединяет и создает условия для всестороннего сотрудничества. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы украинский флаг развевался во всех городах и селах Украины, равно как азербайджанский флаг должен развеваться на всех территориях, принадлежащих Азербайджану!».

В рамках мероприятий состоялся торжественный концерт с украинскими и азербайджанскими песнями и танцамми. Гости могли также ознакомиться с экспозицией детских рисунков «Война глазами детей» и посетить благотворительную ярмарку.