Азербайджанские борцы неудачно стартовали на чемпионате мира в Белграде

Первыми в борьбу вступили вольники в весовых категориях до 61, 70, 86 и 125 кг. Категории до 86 и 125 кг являются олимпийскими. Тут разыгрываются по пять путевок на Олимпиаду.

Сегодня в Белграде стартовал чемпионат мира по борьбе, на котором, помимо медалей, будут разыгрываться путевки на Олимпиаду-2024 в Париж.

В весе до 61 кг Интигам Велизаде победил в 1/16 финала соперника из Кореи Хьонсик Сонга (5:2), а в 1/8 финала уступил киргизу Таирбеку Уулу (0:5).

Магомед Башир Ханиев (70 кг) в 1/16 финала победил казаха Санжара Досжанова (9:2), но затем проиграл иранцу Амирмохаммеду Язданичерати – 0:6.

В олимпийской категории до 86 кг Абубакр Абакаров в 1/16 финала взял верх над канадцем Александром Муром (12:2). Однако на следующей стадии из-за травмы не смог продолжить борьбу против представителя Франции Рагима Магомедова и проиграл 6:9.

В другом олимпийском весе, до 125 кг, Георгий Мешвильдишвили легко победил в 1/16 финала болгарина Ислама Адизова – 10:0. К сожалению, турнирная сетка уже в 1/8 финала свела Георгия со знаменитым турецким борцом Таха Акгюлем, которому он уступил со счетом 0:2.

Теперь остается надеяться, что кто-то из обидчиков наших борцов выйдет в финал и оставит им шансы на медали и олимпийские лицензии. Уже известно, что в весе до 86 кг Абакаров завершил свое выступление, так как Магомедов, которому он проиграл, уступил в четвертьфинале.