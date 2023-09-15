«Нет нигде безопасного места»: как украинцы ударили по заводу в Севастополе

Спустя несколько дней после атаки на судостроительный завод в Севастополе, в результате которой Россия потеряла два военных корабля, в СМИ стали появляться детали этой операции.

В телеграм-канале украинского спецназа, на который ссылается издание, говорится, что служба из нескольких источников получила информацию о вероятном расположении судов и отправила людей в Крым для идентификации целей, наведения и корректировки огня.

«На лодках группа подошла к безопасному месту и осуществила передвижение к берегу благодаря подводным средствам доставки. Проведя успешную инфильтрацию, воины приступили к выполнению основной части операции», — говорится в сообщении ССО.

Во время удара спецназ скорректировал огонь и подтвердил поражение. После этого бойцы вернулись на территорию, подконтрольную Украине.

В ССО уточнили, что детали операции публикуются для того, чтобы заставить россиян понять, что «уже нет нигде безопасного места для них».

Атака на судостроительный завод в Севастополе была предпринята 13 сентября. На территории предприятия произошло как минимум три мощных взрыва. Повреждения получили десантный корабль «Минск» и дизель-электрическая подлодка «Ростов-на-Дону». Оба судна находились в сухом доке завода. Россия заявила, что по объекту было выпущено 10 ракет, семь из которых сбили средства ПВО.

Позже в Сети появились фотографии поврежденных российских судов. На основании этих снимков нидерландский проект Oryx, отслеживающий военные потери России и Украины, сделал вывод, что десантный корабль «Минск» уничтожен и восстановлению не подлежит.