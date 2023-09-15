Турция направила войска в Сирию

Турецкая армия усилила свое присутствие в зоне безопасности на севере Сирии, где вспыхнули столкновения между формированиями оппозиции и организацией «Джебхат ан-Нусра».

Газета Asharq Al-Awsat пишет, что турецкая бронетехника и воинские подкрепления направлены в район Кфар-Джинна, который пытаются захватить боевики «Джебхат ан-Нусры». Бои идут также в окрестностях Джераблуса поблизости от погранперехода Эль-Хамран.

Зона безопасности, созданная Турцией в 2017 году после операции «Щит Евфрата», расположена в треугольнике между пограничными городами Аазаз, Джераблус и Эль-Баб в провинции Алеппо. Боевики «Джебхат ан-Нусры» в последнее время отвоевали ряд выгодных позиций у оппозиционных формирований поблизости от погранпереходов.