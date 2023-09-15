Война им нипочем: более 30 тысяч верующих приехали в Украину отметить еврейский Новый год

Верующие традиционно отмечают Рош ха-Шана несколько дней подряд в новолуние осеннего месяца тишрей, который выпадает на сентябрь или октябрь. В этом году праздник отмечается 15-17 сентября.

Более 30 тысяч верующих приехали в украинскую Умань в Черкасской области, чтобы отпраздновать еврейский Новый год. Об этом пишет BBC.

Большинство из паломников приехали из Израиля, другие — из Франции и США. Они прибыли, несмотря на призывы как израильских, так и украинских властей воздержаться от поездки в город в связи с военными действиями.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к израильтянам отмечал, что в Умани нет укрытий. Накануне Рош ха-Шана он проводил переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским — они заключили, что Умань не сможет обеспечить большой наплыв туристов. Сейчас в городе недостаточно мест для местных жителей, подчеркнул тогда Зеленский.

В эти дни в местах массового скопления паломников проводят круглосуточное дежурство полиция Израиля совместно с МВД и Нацгвардией Украины.

Последователи одного из течений иудаизма, брацлавские хасиды, на каждый еврейский Новый год, Рош ха-Шана, по возможности совершают паломничество в город Умань в центре Украины, на востоке Черкасской области, на могилу основателя брацлавского хасидизма, раввина Нахмана. До пандемии и затем войны в Умань приезжали до 40 тысяч паломников. В прошлом году, когда уже шла война, украинские власти также призывали хасидов не приезжать, но, как писала украинская пресса, в Умани все равно собрались более 20 тысяч последователей учения раввина Нахмана.