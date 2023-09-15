У Шойгу отрицают заявление Украины

«Украина не отказалась от планов по захвату города Артемовск (так российские официальные лица называют Бахмут) и продолжила штурмовые действия, безуспешно пытаясь вытеснить российские войска из населенных пунктов Клещеевка и Андреевка», - говорится в сводке российского Минобороны.

Министерство обороны России отрицает заявление Украины о возвращении под ее контроль села Андреевка на востоке страны.

Накануне Генштаб ВСУ сообщил об освобождении Андреевки после многомесячных боев. Тогда же об освобождении сообщила и 3-я отдельная штурмовая бригада украинской армии (ОШБр), действующая в этом районе.

В субботу, 16 сентября, 3-я ОШБр опубликовала кадры операции по освобождению Андреевки. На видео показаны наступательные действия ее бойцов. «Противник вел минометный обстрел, и разрывы мин становились все ближе. Штурмовики продолжали охотиться на врага посреди поля боя — в населенном пункте, который кишит россиянами», — говорится в сообщении.

Село Андреевка расположено к югу от Бахмута и является ключевым объектом на пути к этому городу. Бои за Андреевку и соседнюю с ней Клещеевку длятся уже несколько месяцев.