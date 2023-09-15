Грозит ли Ирану новая вспышка протестов?
Власти Ирана спустя год после смерти Махсы Амини, задержанной по обвинению в неправильном ношении головного платка, пытаются предотвратить новые акции протеста и траурные мероприятия в ее память, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на правозащитную организацию Hengaw в субботу, 16 сентября.
По словам активистов, возле дома семьи Амини в городе Сакес в западной части Ирана размещено большое число полицейских.
According to videos and reports received by Hengaw, IRGC forces have been widely deployed in the Hassan Abad neighborhood in Sanandaj. These forces have created a fearful atmosphere in the neighborhood— Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) September 16, 2023
Saturday, September 16, 2023#JinaAmini pic.twitter.com/pXzfSP0PDR
Hengaw выложила в соцсети X (бывший Twitter) фотографии вооруженных мужчин в униформе силовых структур на улицах города и магазинов, закрытых в знак солидарности с протестующими в Сакесе, Санададже и других городах иранского Курдистана.
Отец Махсы Амини Амджад объявил о проведении траурного мероприятия в память о своей дочери вечером 16 сентября. По сообщению иранских СМИ в изгнании, после этого Амджада Амини вызвали в полицию и сделали ему предупреждение, но затем отпустили.
Иранские эмигранты планируют провести марши протеста. Накануне Евросоюз, США и Великобритания ввели новые санкции против Ирана. МИД Ирана назвал эти действия «незаконными и недипломатичными».
Махса Амини умерла 16 сентября 2022 года после того, как была задержана полицией нравов по обвинению в неправильном ношении головного платка. Ее семья утверждает, что Махса умерла из-за жестокого обращения с ней в полиции. Власти Ирана отрицают это.
Смерть Амини вызвала массовые акции протеста по всему Ирану под лозунгом «Женщина, жизнь, свобода!». Беспорядки продолжались на протяжении многих месяцев. По данным НПО, в ходе протестных акций погибли более 550 демонстрантов, семеро были казнены.