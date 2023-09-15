Грозит ли Ирану новая вспышка протестов?

По словам активистов, возле дома семьи Амини в городе Сакес в западной части Ирана размещено большое число полицейских.

Власти Ирана спустя год после смерти Махсы Амини, задержанной по обвинению в неправильном ношении головного платка, пытаются предотвратить новые акции протеста и траурные мероприятия в ее память, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на правозащитную организацию Hengaw в субботу, 16 сентября.

Hengaw выложила в соцсети X (бывший Twitter) фотографии вооруженных мужчин в униформе силовых структур на улицах города и магазинов, закрытых в знак солидарности с протестующими в Сакесе, Санададже и других городах иранского Курдистана.

Отец Махсы Амини Амджад объявил о проведении траурного мероприятия в память о своей дочери вечером 16 сентября. По сообщению иранских СМИ в изгнании, после этого Амджада Амини вызвали в полицию и сделали ему предупреждение, но затем отпустили.

Иранские эмигранты планируют провести марши протеста. Накануне Евросоюз, США и Великобритания ввели новые санкции против Ирана. МИД Ирана назвал эти действия «незаконными и недипломатичными».

Махса Амини умерла 16 сентября 2022 года после того, как была задержана полицией нравов по обвинению в неправильном ношении головного платка. Ее семья утверждает, что Махса умерла из-за жестокого обращения с ней в полиции. Власти Ирана отрицают это.

Смерть Амини вызвала массовые акции протеста по всему Ирану под лозунгом «Женщина, жизнь, свобода!». Беспорядки продолжались на протяжении многих месяцев. По данным НПО, в ходе протестных акций погибли более 550 демонстрантов, семеро были казнены.