По данным издания, один из офицеров ВСУ не под запись рассказал о потерях, которые понесла его рота в ходе атаки через минные поля россиян. По его словам, тем, кто заменил павших, не хватало подготовки и мотивации.

«И если война затянется еще на один или два года, нагрузка на ограниченные человеческие ресурсы Украины может стать огромной», - передает издание слова офицера.

«Возможно, самое большое отличие от 2022 года в том, что сейчас погибли так много людей», - заявил изданию нардеп Дмитрий Наталуха.

«Каждый второй человек теперь знает кого-то, кто погиб в боях. Я потерял счет своим друзьям, которые погибли», - сказал депутат.

Военный медик Алина Михайлова заявила, что после таких потерь для нее уже «никогда не будет победы», поскольку «люди, которых мы потеряли, не будут рядом с нами».