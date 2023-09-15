Сахиба Гафарова заявила о недопустимости сепаратизма

Международная общественность должна поднять голос против агрессивного сепаратизма и осудить такую незаконную деятельность. Сепаратизм неприемлем в современном мире. Об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время выступления на общих дискуссиях саммита «Группы 77 плюс Китай» в Республике Куба, говоря о шагах, предпринимаемых Арменией с целью обострения ситуации в регионе.

Отметив, что Азербайджан инициировал процесс нормализации и подписания мирного соглашения с Арменией на основе норм и принципов международного права, председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что это единственный путь к долгосрочному миру и стабильности в регионе.

По ее словам, на фоне искреннего подхода и демонстрации Азербайджаном приверженности упомянутым процессам, Армения нарушает ранее достигнутые договоренности, поддерживая сепаратизм на территориях Азербайджана, продолжает военно-политические провокации против суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Недавние «президентские выборы», проведенные незаконной структурой в Карабахском регионе Азербайджана, стали очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

«Без мира и безопасности сегодня невозможно добиться устойчивого развития. После освобождения в 2020 году своих земель от 30-летней армянской оккупации Азербайджан приступил к масштабным работам по восстановлению и реконструкции этих территорий. Теперь это одно из приоритетных направлений стратегии развития Азербайджана. Учитывая разрушительные последствия оккупации, мы столкнулись с большой проблемой: нам предстоит отстроить с нуля 8 городов и сотни деревень, а также всю инфраструктуру. Однако Азербайджан предпринимает большие шаги, и, несмотря на короткий период, прошедший после освобождения территорий, бывшие вынужденные переселенцы уже начали возвращаться в свои дома», - сказала Сахиба Гафарова.