В Праге многотысячный митинг против правительства и помощи Украине

В Праге несколько тысяч человек в субботу приняли участие в антиправительственном протесте, сообщает издание Ceske Noviny.

Протест организовала непарламентская партия PRO (Правозащитная экспертиза). Ее председатель Йиндржих Райхл раскритиковал политику чешского правительства и особенно премьер-министра Петра Фиалы: «Мы не хотим правительство ЕС, мы не хотим американское правительство или украинское правительство, мы не хотим российское или китайское правительство, мы хотим правительство Чешской Республики, чешских граждан».

По словам Райхла, социальная система и система здравоохранения находятся под «наплывом экономических мигрантов из Украины». Он также раскритиковал нехватку лекарств, министра внутренних дел, намерение принять евро или так называемую Стамбульскую конвенцию.