Президент Германии заговорил об исламе

Германия на протяжении веков формировалась под влиянием религиозного разнообразия. Об этом президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, выступая на мероприятии по случаю 50-летия Ассоциации исламских культурных центров Германии, передает Anadolu.

«Многообразие ислама и более 5 миллионов мусульман - это часть Германии», - сказал Штайнмайер.

По его словам, Германия - нейтральное государство, однако свобода вероисповедания не означает, что в стране нет религии. «Напротив, это означает, что религиям есть место, мы обеспечиваем свободу всем верующим. Считаю, что разнообразие религий помогает нам и нашей стране», - сказал он.

Штайнмайер заявил, что исламофобия, антисемитизм или ненависть к христианам - это яд, который чужд германской демократии.