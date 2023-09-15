Евгений Бай, автор haqqin.az Вашингтон 22:07

Хорошие новости для президента США Джо Байдена. В штате Мичиган он заметно вырвался вперед, опередив своего главного соперника Дональда Трампа. По данным проведенного опроса Susquehanna Poling & Research, за него готовы проголосовать 46 процентов избирателей, за Трампа — 43. Еще одного возможного противника на выборах, губернатора Флориды Рона Десантиса Байден опережает уже на 6 процентов — 48 против 42.

Конечно, речь идет всего об этом штате, но Мичиган является ключевым местом на выборах 2024 года. Им он был и на выборах 2020-го, где Байден также победил. Будем помнить, что этой победы на выборах кандидаты добиваются по архаичному американскому законодательству не путем прямого голосования, а через коллегии выборщиков в различных штатах. И все зависит именно от так называемых contested –оспариваемых штатов, которых в зависимости от выборов около полудесятка. А итоги голосования в самых крупных штатах ясны заранее. Калифорния и Нью-Йорк будут голосовать за демократов, Техас — за республиканцев. «Опрос в Мичигане является поводом для оптимизма для Байдена, чей общенациональный рейтинг остается невысоким — в районе 40 процентов», — пишет издание Конгресса The Hill. Предметом озабоченности президента, говорит полстер Джим Ли, является недостаточно высокий уровень поддержки среди однопартийцев — за него готовы проголосовать 87 процентов демократов, а за Трампа —90 процентов республиканцев. В то же время Байден заметно опережает Трампа среди независимых избирателей — там он набирает 44 процента против 37 у Трампа. Возможно, именно эти голоса и определят судьбу следующих выборов.

Публикация в Washington Post колумниста Дэвида Игнатиуса, о чем на этой неделе написал haqqin.az, вызвала активную отповедь среди известных журналистов. Другой автор столичного издания, Колберт Кинг, пишет, что «будет сплошным стыдом, если Байден вынужденно капитулирует, поддавшись на коварные уговоры сторонников эйджизма» (тех, у кого есть негативные стереотипы касательно той или иной возрастной категории). Врач Байдена Кевин О'Коннор написал в специальном меморандуме в этом году, что Байден является «совершенно здоровым и энергичным в свои 80 лет, он абсолютно соответствует тому, чтобы выполнять президентские обязанности». О'Коннор говорит, что Джо Байден прошел недавно чрезвычайно детальный осмотр, который не выявил никаких симптомов возможного инфаркта или инсульта, рассеянного склероза или болезни Паркинсона. Что же касается постоянного покашливания и жалоб на першение в горле, то это вызвано гастроэзофагеальным рефлюксом (наверное это только для специалистов), который не опасен для здоровья. Конечно, что еще может сказать лечащий президента врач? И, возможно, кому-то это напомнит историческую фразу пресс-секретаря Бориса Ельцина о том, что у его босса «крепкое рукопожатие». Но здесь другая история: Байден не сойдет с дистанции из-за многолетнего алкоголизма.