Отдел спорта 21:15

В азербайджанской футбольной Премьер-лиге сегодня состоялись еще два матча 6-го тура.

В Гяндже «Кяпяз» принимал «Сабаил» и проиграл 0:3. На 2-й минуте Юсиф Набиев открыл счет в матче. На 16-й минуте Вальдемар Алмейда сделал счет 2:0, а точку в игре на 54-й минуте поставил Александр Рамалингом.

А во второй встрече дня на «Далга Арене» «Араз-Нахчыван», пока не играющий в Нахчыване, принимал «Нефтчи». Новички Премьер-лиги, достаточно бодро стартовавшие в чемпионате, вновь удивили, одержав победу – 1:0. Единственный гол на 81-й минуте с пенальти забил Орхан Алиев.