Премьер-лига: «Нефтчи» проиграл Нахчывану, «Сабаил» разгромил Гянджу ВИДЕО
В азербайджанской футбольной Премьер-лиге сегодня состоялись еще два матча 6-го тура.
В Гяндже «Кяпяз» принимал «Сабаил» и проиграл 0:3. На 2-й минуте Юсиф Набиев открыл счет в матче. На 16-й минуте Вальдемар Алмейда сделал счет 2:0, а точку в игре на 54-й минуте поставил Александр Рамалингом.
А во второй встрече дня на «Далга Арене» «Араз-Нахчыван», пока не играющий в Нахчыване, принимал «Нефтчи». Новички Премьер-лиги, достаточно бодро стартовавшие в чемпионате, вновь удивили, одержав победу – 1:0. Единственный гол на 81-й минуте с пенальти забил Орхан Алиев.
Напомним, вчера «Зиря» дома обыграла «Сумгаит» (1:0) и упрочила свое лидерство. 2-е и 3-е места занимают «Сабаил» и «Араз-Нахчыван».
Завтра состоится, бесспорно, центральная игра тура. На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова чемпион страны «Карабах» примет серебряного призера прошлого сезона «Сабах». Встреча начнется в 19:30.
Завтра же в 16:30 «Туран-Товуз» примет «Габалу». В случае победы товузцы поднимутся на чистое 2-е место.
Турнирное положение:
1. «Зиря» - 15 очков (6 матчей)
2. «Сабаил» - 10 (6)
3. «Араз-Нахчыван» - 10 (6)
4. «Туран-Товуз» - 9 (5)
5. «Нефтчи» - 8 (6)
6. «Карабах» - 7 (5)
7. «Сумгаит» - 7 (5)
8. «Сабах» - 4 (4)
9. «Кяпяз» - 4 (6)
10. «Габала» - 3 (5).