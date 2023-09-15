Министерство обороны Азербайджана заявляет о новом обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Вооруженных сил Армении на границе.

Согласно сообщению оборонного ведомства, 16 сентября около 19:50 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Джил Чембeрекского района обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Айриванг Кедабекского района.

Минобороны отмечает, что подразделениями ВС Азербайджана на указанном направлении были приняты ответные меры.