Нелегалы «оккупировали» Италию. Рим зовет на помощь

По ее словам, «необходима помощь миссии ЕС, которая препятствовала бы лодкам с нелегалами, направляющимися в Европу». Она также анонсировала чрезвычайные меры, которые будут обсуждаться правительством 18 сентября, чтобы справиться с количеством прибывающих.

Глава итальянского правительства Джорджа Мелони обратилась к ЕС с призывом оказать содействие в пресечении потока нелегальных мигрантов из Африки, прибывающих в страну по морю, передает Bloomberg.

Мелони также пригласила главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен посетить остров Лампедузу, на который только за последние дни прибыли несколько тысяч нелегалов. Ожидается, что фон дер Ляйен посетит этот остров в воскресенье, пишет агентство со ссылкой на ее представителя.

Лампедуза — остров в Средиземном море в 205 км от Сицилии и в 113 км от Туниса. С 2000-х годов остров превратился в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов из Африки, приплывающих туда на лодках.

14 сентября власти Лампедузы ввели чрезвычайное положение на фоне прибытия на остров 7 тыс. беженцев за 48 часов (население самого острова составляет порядка 6,5 тыс. человек). Центр приема беженцев, рассчитанный менее чем на 400 человек, оказался переполнен. Сотни мигрантов были задержаны полицейскими при попытке покинуть порт.

Помимо итальянских властей ситуацию с наплывом мигрантов на Лампедузу обсудит на экстренном совещании министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, сообщает BFMTV. Он проведет переговоры с итальянскими и немецкими коллегами, а также с европейским комиссаром внутренних дел. Ожидается, что в обсуждении также примет участие Испания, председательствующая в Совете Европейского союза.

По данным Blooomberg, за август в Италию прибыло рекордное за четыре года количество морских судов — 24,8 тыс.