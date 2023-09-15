В Чечне отрицают недомогание Кадырова

В Чечне отреагировали на сообщения о «тяжелом состоянии» здоровья главы республики Рамзана Кадырова. Советник чеченского лидера Умар Даудов опубликовал в Телеграме видео, на котором Кадыров идет по улице вместе с членами своей семьи.

«Вечерняя прогулка стала отличным завершением ужина. Ловите эти счастливые моменты, друзья», — говорится в публикации.

Даудов также опубликовал фото Кадырова и поздравление с наступлением месяца Рабиуль-Авваль.

Накануне представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в «критическом» состоянии из-за обострения хронических болезней. Юсов подчеркнул, что слухи о плохом состоянии Кадырова появляются не впервые, однако на этот раз информация более серьезная и получена из разных сфер, включая медицинскую и политическую.