Иран выгоняет международных инспекторов

Согласно условиям ядерной сделки, которую Иран заключил в 2015 году с Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией, МАГАТЭ получило доступ ко всем ядерным объектам в стране сроком на 20 лет, чтобы следить за тем, чтобы иранская ядерная программа носила исключительно мирный характер.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Иран отозвал аккредитацию у нескольких инспекторов МАГАТЭ, которые должны были следить за исполнением положений Договора о нераспространении ядерного оружия.

Гросси заявил, что инспекторы, у которых отозвали аккредитацию, являются опытными экспертами в сфере обогащения урана. Иран закрыл доступ к объектам для одной трети всех инспекторов агентства, находящихся в стране, передает пресс-служба МАГАТЭ слова Гросси.

Глава агентства отметил, что де-юре Ирану разрешено отказывать экспертам МАГАТЭ в аккредитации, но фактически это решение серьезно повлияет на возможность агентства проводить инспекции. «Я решительно осуждаю эту непропорциональную и беспрецедентную одностороннюю меру, которая влияет на нормальное планирование и проведение проверочной деятельности агентства в Иране и открыто противоречит сотрудничеству, которое должно существовать между агентством и Ираном»,— говорится в заявлении Гросси.

Глава МАГАТЭ призвал правительство Ирана пересмотреть свое решение и вернуться на путь сотрудничества с агентством. Кроме того, Гросси призвал высшее руководство Ирана связаться с ним, чтобы скорректировать курс и разрешить все противоречия с агентством.