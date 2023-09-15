НАТО анонсирует крупнейшие со времен холодной войны учения

Североатлантический альянс в 2024 году проведет крупнейшие в своей истории учения после окончания холодной войны, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на полях ежегодной конференции начальников генштабов стран НАТО в Осло.

«В 2024 году альянс проведет самые масштабные учения по коллективной обороне Steadfast Defender со времен холодной войны. Более 40 тысяч военных из разных стран-членов альянса проведут учения в Германии, Польше и трех странах Балтии», — приводит РБК слова Бауэра.

По словам главы военного комитета, альянс «ожидает новая эра коллективной обороны». «Мы никогда не были сильнее и подготовленнее», — подчеркнул Бауэр.

Steadfast Defender — учения НАТО, в ходе которых отрабатывается коллективная оборона, проходят на регулярной основе. Последний раз учения проходили в 2021 году, тогда в них приняли участие свыше 9 тыс. военнослужащих из более чем 20 стран НАТО и партнеров.

О том, что НАТО готовится провести крупнейшие со времен холодной войны военные учения, 10 сентября сообщала The Financial Times (FT) со ссылкой на официальных лиц альянса. По словам источников газеты, учения, как ожидается, будут включать от 500 до 700 вылетов боевых самолетов и участие более 50 кораблей. В маневрах примут участие в общей сложности 32 страны, включая Швецию, чья заявка на вступление в НАТО еще не ратифицирована Турцией и Венгрией.