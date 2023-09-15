В весовой категории до 109 кг Дадаш поднял в рывке 180 кг, а в толчке – 223 кг. В сумме двух упражнений с результатом 403 кг он стал бронзовым призером чемпионата мира. Также в его активе малая бронза в рывке и толчке.

В последний раз Азербайджан завоевывал медаль на чемпионатах мира по тяжелой атлетике восемь лет назад. В 2015 году золото удалось взять Боянке Костовой. До нее, в 2011 году, бронзу ЧМ завоевал Валентин Христов.

Если же не брать в расчет иностранных натурализованных спортсменов, то азербайджанец в последний раз брал медаль на чемпионате мира в 2005 году. Это сделал Низами Пашаев, занявший тогда 1-е место.

Всего же у Азербайджана теперь семь медалей с ЧМ по тяжелой атлетике. Пашаев также брал золото в 2002 году и серебро в 2001-м. А в 2003 году бронзы удостоился Туран Мирзоев.