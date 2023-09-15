После переговоров с Москвой страны Африки объединяются в военный альянс

Документ был подписан главами Нигера, Буркина-Фасо и Мали. Он также предусматривает механизм «взаимопомощи на благо нашего населения», сказал Гоита, передает РБК.

Нигер, Буркина-Фасо и Мали подписали хартию, которой учреждается Альянс государств Сахеля (АЕС) с целью создания «архитектуры коллективной обороны и взаимопомощи», написал в соцсети X президент переходного периода Мали Ассими Гоита.

Решение о создании АЕС принято на фоне переговоров делегации Минобороны России с представителями Мали, Буркина-Фасо и Нигера. В начале сентября российские военные во главе с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым посетили Буркина-Фасо. На переговорах с главой государства Ибрагимом Траоре обсуждалось военно-техническое сотрудничество, включая подготовку в России военных Буркина-Фасо, в том числе летчиков.

16 сентября в закрытом режиме прошли переговоры Евкурова с президентом Мали Ассими Гоитой и министром обороны Нигера Салифой Моди, сообщало малийское телевидение.

В Мали, Буркина-Фасо и Нигере в последние годы произошли военные перевороты. Командир спецбатальона Гоита организовал переворот в Мали в 2020 году, бывший капитан вооруженных сил Ибрагим Траоре сделал то же самое в Буркина-Фасо в 2022-м. Последний по хронологии переворот произошел в Нигере, в июле там в результате отстранения президента Мохамеда Базума от власти главой государства стал командующий президентской гвардией Абдурахман Чиани. Запад осудил перевороты и начал ограничивать сотрудничество с этими странами. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приостановило членство Нигера, Буркина-Фасо, Мали и других стран, где власть захватили военные.

Во всех перечисленных странах сохраняла присутствие ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, также она действовала в Ливии и ЦАР. В августе Financial Times со ссылкой на источники писала, что бизнес-империя погибшего при крушении самолета в Тверской области бизнесмена Евгения Пригожина находится «в подвешенном состоянии». Собеседники FT говорили, что дальнейшие действия в России будут зависеть от президента Владимира Путина.