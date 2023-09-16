Украина планирует «подвинуть» Россию

«К сожалению, Россия до сих пор контролирует значительную часть мирового рынка урана. Это замедляет вопрос введения санкций, ведь многие компании имеют контракты с россиянами по поставкам урана. Но мы упорно работаем над тем, чтобы подвинуть их с этого рынка, а также над наращиванием производства урана в Украине», — сказал Галущенко.

Украина наращивает производство урана, чтобы вытеснить Россию с мировых рынков в этой сфере, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает пресс-служба Минэнерго в Facebook.

Министр напомнил, что Украина уже заключила ряд соглашений о поставках урана, в частности с канадской Cameco, а также получила кредитные гарантии от Великобритании на £192 млн в рамках сотрудничества с компанией Urenco. Как уточнили в пресс-службе Минэнерго, в Канаду в рамках договора уже поступила первая партия урана, добытого на Восточном горно-обогатительном комбинате в Днепропетровской области.

Крупнейшие месторождения урана в Украине находятся в Кировоградской области (здесь расположены несколько урановых месторождений, включая Смолинское и Ватутинское), Житомирской области (Чернобыльское месторождение), Волынской области (месторождение Глухошино), а также в Днепропетровской области (месторождения Марьяновка и Зверинец). По данным на 2020 год в Украине добыли около 450 т урана.

На фоне войны в Украине цены на уран резко выросли: среднегодовая спотовая стоимость фунта закиси-окиси U3O9 (природный уран) в 2022 году увеличилась на 41% ($49,81), а цена в долгосрочных контрактах — на 35% ($49,75).