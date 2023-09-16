Министр обороны Китая Ли Шанфу, который не появлялся на публике уже более двух недель, находится под следствием за нарушения при закупке военной техники, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Кроме этого, вместе с министром по делу проходят еще восемь человек, которыми Ли Шанфу руководил с 2017 по 2022 год, уточнили собеседники агентства.

Расследование проводит Центральная дисциплинарная комиссия Вооруженных сил КНР (CCDI), пишет Reuters. Подробностей о том, в коррупции при закупках какого вооружения обвиняют министра, агентство не привело.

Накануне The Financial Times со ссылкой на трех американских чиновников и двух лиц, знакомых с разведданными, сообщала, что Ли Шанфу отстранен от должности и находится под следствием. Газета назвала ситуацию «очередным признаком хаоса среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента Пекина», не указав при этом подробностей. В тот же день МИД Китая сообщил, что им ничего неизвестно об «исчезновении» министра.

Ли Шанфу занял пост министра обороны 12 марта. С 2018 года он находится под американскими санкциями в связи с покупкой истребителей Су-35 и комплексов С-400 у России. Reuters отмечает, что генерал был близок к китайскому лидеру Си Цзиньпину, этим объясняется его стремительное восхождение по карьерной лестнице.