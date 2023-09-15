Глава Генштаба США: Снаряды Ким Чен Ына не помогут Путину

Северная Корея может увеличить поставки артиллерийских боеприпасов России, но это вряд ли будет иметь большое значение для хода войны против Украины. Так считает глава Объединенного комитета руководителей штабов США Марк Милли, передает The Guardian.

По словам Милли, недавняя встреча в России между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом РФ Владимиром Путиным, вероятно, заставит Северную Корею предоставить Москве 152-мм артиллерийские снаряды советских времен.

При этом, отметил Милли, пока не ясно, сколько и как скоро будут предоставляться боеприпасы.

«Будет ли это иметь огромное значение? Я скептически отношусь к этому», – заявил Милли.

По его словам, хотя он не хочет слишком преуменьшать значение помощи оружием, «я сомневаюсь, что она будет решающей».