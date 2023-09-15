Новое заявление Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что 16 сентября с 22:55 и до 23:45 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, предприняли попытку выполнить копку в целях инженерной подготовки траншеи перед позициями азербайджанской армии в Агдамском направлении.

В ведомстве указали, что в результате предпринятых подразделениями азербайджанской армии мер работы были остановлены.