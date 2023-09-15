Арестованный полковник Гурбанов дал показания против Наджмеддина Садыгова haqqin.az из зала суда
В Бакинском военном суде продолжается судебный процесс по уголовному делу отставного полковника Меликмамеда Гурбанова. На процессе прокурор зачитал обвинительное заключение.
Полковник Гурбанов обвиняется в том, что в период с 2015 по 2019 год, будучи начальником Управления закупок и снабжения Министерства обороны, вступил в сговор с бывшим начальником финансово-бюджетного управления министерства генерал-майором Низами Мамедовым и рядом других лиц с целью хищения более миллиона манатов. Также Гурбанов закупал для министерства продовольствие и товары по завышенной цене, а разницу получал у компаний-партнеров наличными. Гурбанову предъявлено обвинение по статье 179.4 (присвоение в особо крупном размере) УК Азербайджана.
Меликмамед Гурбанов частично признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. В свое оправдание он заявил, что является военнослужащим и все решения принимал по поручению начальника Генштаба штаба Вооруженных сил Наджмеддина Садыгова, а также что он уже полностью возместил причиненный государству ущерб. По его словам, все компании, с которыми было налажено сотрудничество в рамках закупок продовольствия, принадлежали одному человеку. Имя этого человека Гурбанов называть отказался, сославшись на то, что контактировал только с представителем компаний – Афтандилом Абдиевым. Все контакты осуществлялись по поручению действовавшего на тот момент руководства Вооруженных сил.
Гурбанов признался, что цена закупаемого товара была искусственно завышена, а сверхприбыль возвращалась ему и его сообщникам наличными. Таким образом за 5 лет Афтандил Абдиев обналичил 20 миллионов манатов и передавал их частями Меликмамеду Гурбанову, который, в свою очередь, отдавал деньги бывшему начальнику Генштаба. Из этой суммы 1,2 миллиона манатов по поручению руководства были переданы ныне покойному заместителю министра по материально-техническому обеспечению Фуаду Мамедову, а 800 тысяч манатов - бывшему начальнику финансово-бюджетного управления генерал-майору Низами Мамедову. Меликмамеду Гурбанову из 20 миллионов манатов досталось только 400 тысяч.
По словам Гурбанова, по аналогичной схеме он работал и в плане закупок запчастей для автомобилей у других компаний. В суде обвиняемый подчеркнул, что всю полученную «прибыль» от завышения цен он тоже отдавал руководству. Ему же на закупках запчастей досталось только 140 тысяч манатов. Таким образом, на незаконных операциях он заработал 540 тысяч манатов, которые в ходе расследования были возвращены государству в качестве возмещения ущерба.
Полковник Гурбанов сообщил, что выполнял поручения бывшего начальника Генштаба Наджмеддина Садыгова, которому в его служебном кабинете и передавались все полученные деньги. Переговоры с компаниями вел Меликмамед Гурбанов, а выбор компаний, установление «маржи» и распределение средств проводились Наджмеддином Садыговым.
Судебный процесс продолжится 6 октября.