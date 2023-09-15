Полковник Гурбанов обвиняется в том, что в период с 2015 по 2019 год, будучи начальником Управления закупок и снабжения Министерства обороны, вступил в сговор с бывшим начальником финансово-бюджетного управления министерства генерал-майором Низами Мамедовым и рядом других лиц с целью хищения более миллиона манатов. Также Гурбанов закупал для министерства продовольствие и товары по завышенной цене, а разницу получал у компаний-партнеров наличными. Гурбанову предъявлено обвинение по статье 179.4 (присвоение в особо крупном размере) УК Азербайджана.

Меликмамед Гурбанов частично признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. В свое оправдание он заявил, что является военнослужащим и все решения принимал по поручению начальника Генштаба штаба Вооруженных сил Наджмеддина Садыгова, а также что он уже полностью возместил причиненный государству ущерб. По его словам, все компании, с которыми было налажено сотрудничество в рамках закупок продовольствия, принадлежали одному человеку. Имя этого человека Гурбанов называть отказался, сославшись на то, что контактировал только с представителем компаний – Афтандилом Абдиевым. Все контакты осуществлялись по поручению действовавшего на тот момент руководства Вооруженных сил.

Гурбанов признался, что цена закупаемого товара была искусственно завышена, а сверхприбыль возвращалась ему и его сообщникам наличными. Таким образом за 5 лет Афтандил Абдиев обналичил 20 миллионов манатов и передавал их частями Меликмамеду Гурбанову, который, в свою очередь, отдавал деньги бывшему начальнику Генштаба. Из этой суммы 1,2 миллиона манатов по поручению руководства были переданы ныне покойному заместителю министра по материально-техническому обеспечению Фуаду Мамедову, а 800 тысяч манатов - бывшему начальнику финансово-бюджетного управления генерал-майору Низами Мамедову. Меликмамеду Гурбанову из 20 миллионов манатов досталось только 400 тысяч.