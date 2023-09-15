10 сентября на Ливию обрушился циклон «Даниэль». Сильнее всего пострадал город Дерна, область Киренаика, где разрушены две плотины и складывается катастрофическая ситуация. Власти страны объявили трехдневный национальный траур. Ливия также запросила международную помощь.

Спасатели и жители других приморских городов находят тела погибших в Дерне, выброшенные на пляжи в 100 км от эпицентра катастрофы, десятки тысяч человек остались без крова. Также более 10 000 человек числятся пропавшими без вести, а число жертв, по данным Красного Креста, превысило 11 тысяч.

Журналисты Sky News опубликовали фоторепортаж из города Дерна.