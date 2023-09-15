«Даниэль» превратил Дерну в «большое кладбище» фото
10 сентября на Ливию обрушился циклон «Даниэль». Сильнее всего пострадал город Дерна, область Киренаика, где разрушены две плотины и складывается катастрофическая ситуация. Власти страны объявили трехдневный национальный траур. Ливия также запросила международную помощь.
Спасатели и жители других приморских городов находят тела погибших в Дерне, выброшенные на пляжи в 100 км от эпицентра катастрофы, десятки тысяч человек остались без крова. Также более 10 000 человек числятся пропавшими без вести, а число жертв, по данным Красного Креста, превысило 11 тысяч.
Журналисты Sky News опубликовали фоторепортаж из города Дерна.
«Центр города Дерна на востоке Ливии похож на одно большое кладбище: масса разрушенных зданий, погибших людей и перевернутых автомобилей среди поломанных деревьев. Огромные девятиэтажные здания сорваны с фундамента и засыпаны глиной. Минимум три огромных моста в центре города были снесены. Проходя через горы щебня, валунов и камней, нам приходилось постоянно напоминать себе, что когда-то здесь жили люди, когда-то это была улица, заполненная магазинами и торговыми центрами. Даже дороги не было», - делятся впечатлениями от увиденного журналисты.