Россияне взорвали затонувший турецкий корабль

В Крыму россияне взорвали затонувший 13 лет назад турецкий сухогруз «Ибрагим-Яким». Видео публикуют украинские телеграм-каналы.

Останки судна находились недалеко от мыса Тарханкут, куда недавно провел высадку украинский спецназ.

Связаны ли два эти события – неизвестно. В соцсетях звучат мнения, что остов корабля мог служить ориентиром при проведении диверсионных операций, передает «Страна.ua»

Крымские телеграм-каналы пишут, что «Ибрагим-Яким» был местной достопримечательностью и пользовался популярностью у дайверов.