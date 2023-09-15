Китай был бы не против поставок снарядов из Северной Кореи в Россию, говорится в статье CNN.

Пекин может рассматривать потенциальную поддержку Москвы со стороны Пхеньяна «как стимул для своих собственных геополитических расчетов, где Россия остается важнейшим партнером на фоне растущей напряженности в отношениях с Западом», говорится в публикации.

«Если Северная Корея действительно готова предоставить боеприпасы России, для Китая было бы полезно ожидать, что Россия не потерпит крупного военного поражения на поле боя в Украине», - сказал Ли Минцзян, доцент кафедры международных отношений в Сингапурском технологическом университете. «Это благоприятно для геополитических интересов Китая», - добавил он.

Также Пекину может быть выгодным укрепление КНДР российскими военными технологиями - это даст противовес «азиатскому НАТО», которое создает Запад.