Атака беспилотников на Москву и Крым

«Сегодня ночью ПВО отразила атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия»,— написал московский мэр в Telegram.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сегодня ночью системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотника на Москву. Обломки сбитого дрона упали в городском округе Истра.

В Минобороны РФ подтвердили атаку на Москву. По данным ведомства, это был беспилотник самолетного типа. Он был сбит около 1:45 по московскому времени.

Телеграм-канал Baza также сообщает, что в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево был объявлен план «Ковер» (вводится при обнаружении в небе неопознанных и нежелательных летающих объектов. После его объявления в небе может находиться только военная и поисково-спасательная авиация).

Из данных онлайн-табло «Яндекс. Расписания» следует, что как минимум 29 авиарейсов задержаны, еще девять отменены в московских аэропортах.

Также российское министерство утверждает, что в ночь на 17 сентября около 1:15 мск средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника у западного побережья Крыма. «Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа у западного побережья полуострова Крым», — говорится в сообщении ведомства.