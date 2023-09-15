Помощница мэра Парижа Торонян устроила скандал у стенда Азербайджана

Помощница мэра Парижа устроила провокацию перед азербайджанским стендом на «Форуме ассоциаций», проходившем в 15-м округе французской столицы.

Report сообщает, что помощница мэра по ассоциациям Ануш Торанян в сопровождении французского коллеги устроила конфликт перед стендом Азербайджана.

Торонян стала оскорблять членов Ассоциации диалога Франция-Азербайджан, использовала нецензурные слова в адрес Азербайджана. Провокацию удалось пресечь.

Ассоциация диалога Франция-Азербайджан (ADFA) представляла Азербайджан на «Форуме ассоциаций».