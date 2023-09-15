Как сообщает haqqın.az, в суд были вызваны свидетели - Рамин Гусейнов, Тельман Велиев и Орхан Дадашев, – однако в итоге никто из них на заседание не явился. Судья поинтересовался мнением сторон относительно необходимости их принудительного вызова. Аваз Зейналлы в ответ заявил, что не знаком с этими людьми, добавив, что они вообще не являются свидетелями.

В Баку продолжается судебный процесс по уголовному делу Аваза Зейналлы, учредителя и генерального директора ООО Xural Yay ı nlar ı, и Эльнура Шукюрова, занимавшего руководящую должность в ООО S ə da TV .

«Я знаю только одного свидетеля по этому делу. Это адвокат Эльчин Садыгов. Вызовите лучше его», – сказал он.

После этого показания дал глава исполнительной власти Сабунчинского района Адиль Велиев. Он рассказал, что Зейналлы неоднократно звонил ему, требуя не сносить строящееся в бакинском поселке Сабунчи здание: строительство, по словам Велиева, вел родственник журналиста.

«Данный участок находится на балансе Госнефтекомпании Азербайджана. Мы вообще не имели права влиять на данный процесс», — утверждал в суде чиновник.

Велиев также обвинил Зейналлы в клевете. По его словам, журналист абсолютно незаслуженно обвинял его в коррупции, называл «бандитом» и даже оскорблял.

Суд продолжится 22 сентября.