Министры исчезают в полдень что там в Поднебесной?

Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az

Ли Шанфу, глава оборонного ведомства КНР, уже долгое время не появляется на публике. Многие обратили внимание, что не приехал, как было ранее заявлено, во Вьетнам 7–8 сентября, а затем пропустил запланированную встречу с главнокомандующим ВМС Сингапура. Представители китайского МИДа заявляют, что не могут прокомментировать эту ситуацию.

Был Шанфу да сплыл

А западные дипломаты и СМИ могут. Посол США в Японии Рам Эмануэль предположил, что министр находится под домашним арестом, прокомментировав: «Как писал Шекспир в Гамлете: «Что-то прогнило в Датском королевстве».

The Washington Post, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Ли Шанфу мог быть отстранен от должности из-за коррупционных действий на прежней должности, когда он с 2017 по март 2023 года отвечал за военные закупки. Агентство Reuters по своим каналам пришло к таким же выводам и добавило, что кроме министра еще восемь человек находятся под следствием военной дисциплинарной инспекционной комиссии.

Интересно, что свой пост исчезнувший министр занимал считанные месяцы. Как и пропавший до него министр иностранных дел Цинь Ган, обязанности которого позже возложила на куратора международного направления по партийной линии (официально - глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам) и предшественника Гана на министерском посту Вань И. О причинах отстранения Цинь Гана до сих пор ничего не известно. И если Ли Шанфу занял должность в марте этого года, Цинь Ган – в декабре прошлого. Оба – личные выдвиженцы Си Цзиньпина.

Цинь Ган ушел бесследно

Этим же летом убрали и все руководство ракетных войск во главе с командующим Ли Юйчао. Сообщают, что всего несколько месяцев до отставки проработал председателем военного трибунала.

Вроде бы ничего особенно нового: чистки госаппарата в Китая проводятся регулярно, а при Си они усилились. Кроме того, очевидно, что при масштабном военном строительстве, которое последние годы идет в Китае, с армией связаны огромные государственные контракты, дающие богатые возможности для наживы.

Проблема, однако, в том, что такие ключевые фигуры как министры обороны и иностранных дел — это прямая кадровая ответственность лично председателя Си, и он, похоже, в этих случаях не справился, что серьезным образом бьет по его авторитету.

Вот и выходит, что, с одной стороны, очищая власть от коррупционеров, Си Цзиньпин вроде укрепляет свои позиции, но, с другой, это его преданные соратники и вчерашние назначенцы оказались замешаны в воровстве на государственном уровне, тень падает на лидера. Так что, похоже, правы американский посол и Шекспир, что-то в Датском королевстве прогнило. В непростой международной и просто тяжелой внутриэкономической ситуации, в которой оказался Китай, его лидеру, похоже, приходится выдерживать непростую внутриполитическую борьбу. Ее исход пока никому неизвестен.