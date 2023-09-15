Министры исчезают в полдень что там в Поднебесной?
Ли Шанфу, глава оборонного ведомства КНР, уже долгое время не появляется на публике. Многие обратили внимание, что не приехал, как было ранее заявлено, во Вьетнам 7–8 сентября, а затем пропустил запланированную встречу с главнокомандующим ВМС Сингапура. Представители китайского МИДа заявляют, что не могут прокомментировать эту ситуацию.
А западные дипломаты и СМИ могут. Посол США в Японии Рам Эмануэль предположил, что министр находится под домашним арестом, прокомментировав: «Как писал Шекспир в Гамлете: «Что-то прогнило в Датском королевстве».
The Washington Post, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Ли Шанфу мог быть отстранен от должности из-за коррупционных действий на прежней должности, когда он с 2017 по март 2023 года отвечал за военные закупки. Агентство Reuters по своим каналам пришло к таким же выводам и добавило, что кроме министра еще восемь человек находятся под следствием военной дисциплинарной инспекционной комиссии.
Интересно, что свой пост исчезнувший министр занимал считанные месяцы. Как и пропавший до него министр иностранных дел Цинь Ган, обязанности которого позже возложила на куратора международного направления по партийной линии (официально - глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам) и предшественника Гана на министерском посту Вань И. О причинах отстранения Цинь Гана до сих пор ничего не известно. И если Ли Шанфу занял должность в марте этого года, Цинь Ган – в декабре прошлого. Оба – личные выдвиженцы Си Цзиньпина.
Этим же летом убрали и все руководство ракетных войск во главе с командующим Ли Юйчао. Сообщают, что всего несколько месяцев до отставки проработал председателем военного трибунала.
Вроде бы ничего особенно нового: чистки госаппарата в Китая проводятся регулярно, а при Си они усилились. Кроме того, очевидно, что при масштабном военном строительстве, которое последние годы идет в Китае, с армией связаны огромные государственные контракты, дающие богатые возможности для наживы.
Проблема, однако, в том, что такие ключевые фигуры как министры обороны и иностранных дел — это прямая кадровая ответственность лично председателя Си, и он, похоже, в этих случаях не справился, что серьезным образом бьет по его авторитету.
Вот и выходит, что, с одной стороны, очищая власть от коррупционеров, Си Цзиньпин вроде укрепляет свои позиции, но, с другой, это его преданные соратники и вчерашние назначенцы оказались замешаны в воровстве на государственном уровне, тень падает на лидера. Так что, похоже, правы американский посол и Шекспир, что-то в Датском королевстве прогнило. В непростой международной и просто тяжелой внутриэкономической ситуации, в которой оказался Китай, его лидеру, похоже, приходится выдерживать непростую внутриполитическую борьбу. Ее исход пока никому неизвестен.