Ли Шанфу, глава оборонного ведомства КНР, уже долгое время не появляется на публике. Многие обратили внимание, что не приехал, как было ранее заявлено, во Вьетнам 7–8 сентября, а затем пропустил запланированную встречу с главнокомандующим ВМС Сингапура. Представители китайского МИДа заявляют, что не могут прокомментировать эту ситуацию.

А западные дипломаты и СМИ могут. Посол США в Японии Рам Эмануэль предположил, что министр находится под домашним арестом, прокомментировав: «Как писал Шекспир в Гамлете: «Что-то прогнило в Датском королевстве».

The Washington Post, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Ли Шанфу мог быть отстранен от должности из-за коррупционных действий на прежней должности, когда он с 2017 по март 2023 года отвечал за военные закупки. Агентство Reuters по своим каналам пришло к таким же выводам и добавило, что кроме министра еще восемь человек находятся под следствием военной дисциплинарной инспекционной комиссии.

Интересно, что свой пост исчезнувший министр занимал считанные месяцы. Как и пропавший до него министр иностранных дел Цинь Ган, обязанности которого позже возложила на куратора международного направления по партийной линии (официально - глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам) и предшественника Гана на министерском посту Вань И. О причинах отстранения Цинь Гана до сих пор ничего не известно. И если Ли Шанфу занял должность в марте этого года, Цинь Ган – в декабре прошлого. Оба – личные выдвиженцы Си Цзиньпина.